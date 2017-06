De batterijen opladen bij Blauwe Stad, dankzij zonne-energie

De batterijen opladen bij Blauwestad, letterlijk en figuurlijk. Dat kan sinds vrijdag, dankzij de ingebruikname van STOPcontact. Een bankje met zes oplaadpunten voor de elektrische fiets of telefoon, met stroom opgewekt uit zonne-energie.

Geduputeerde Fleur Gräper en wethouder Ricky van den Aker van de gemeente Oldambt verrichten de opening. Het gaat om een pilot, met uitzicht op meer. 'Als dit goed werkt, kunnen we het op allerlei plekken realiseren', denkt Gräper.De energie die gebruikt wordt, komt van zonnepanelen die zijn verwerkt in de zogenaamde SolaRoad Kit. Dat is een speciaal fietspad dat bij Blauwestad is aangelegd. De energie wordt vervolgens opgeslagen in een batterij. Niet met een accu van de chemische stof lithium, maar van zeezout.'Dat is precies de duurzaamheid waar wij in Oldambt voor staan', glundert wethouder Van den Aker.