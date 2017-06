Brouwer door naar achtste finales World Tourtoernooi

Beachvolleyballers Alexander Brouwer uit Groningen en Robert Meeuwsen hebben vrijdag de achtste finales bereikt van het World Tourtoernooi in Den Haag.

Het als eerste geplaatste duo won zijn tweede wedstrijd van het toernooi in drie sets van Jefferson Santos Pereira/Cherif Younousse uit Qatar: 21-14 18-21 15-7.Brouwer/Meeuwsen is met twee gewonnen wedstrijden eerste in de poule geworden en hoeft daarom de tussenronde in het Haagse Zuiderpark niet te spelen.Donderdagavond speelden de Groninger en zijn beachvolleybalpartner hun eerste wedstrijd. Ze hadden toen 32 minuten nodig om in twee sets te winnen van hun Turkse opponenten.