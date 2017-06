De komende weekenden geen scheepvaart op het Van Starkenborghkanaal

De komende twee weekenden is het Van Starkenborghkanaal afgesloten voor scheepvaartverkeer. Dat gebeurt vanwege voorbereidende werkzaamheden voor de plaatsing van de nieuwe brug bij Zuidhorn.

De stremming geldt zowel voor de beroeps- als de recreatieve vaart en is beide weekenden van 06.00 uur zaterdagochtend tot 06.00 uur maandagochtend van kracht.Beroepsschippers zijn al op de hoogte gebracht van de stremming, Rijkswaterstaat informeert de recreatievaarders via de lichtkranten in de sluis Gaarkeuken en de Oostersluis.De uit 1932 stammende tafelbrug bij Zuidhorn wordt vervangen in verband met de verbreding van de vaarweg Lemmer-Delfzijl. De oude brug is op 22 april verwijderd. Tijdens de werkzaamheden die tot de stremming leiden, worden kabels en leidingen in het water vervangen door nieuwe.