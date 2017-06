Voormalige eigenaar afgebrande sauna Peize moet bijna miljoen euro terugbetalen

De voormalige eigenaar van Beauty Sauna Peize moet bijna een miljoen euro terugbetalen aan verzekeringsmaatschappij Delta Lloyd. Dat heeft het Gerechtshof in Amsterdam bepaald.

Het gaat om geld dat de verzekering heeft uitgekeerd na twee branden in 2011 en 2012. Volgens het hof heeft de toenmalige eigenaar ten onterechte claims neergelegd bij de verzekeringsmaatschappij, schrijft RTV Drenthe Na de eerste brand in 2011 was de eigenaar volgens het hof met de verzekeraars overeengekomen dat klanten via internet korting konden krijgen, vanwege de brandschade. Die korting zou worden vergoed door de verzekeraars. Maar, zegt het hof, de voormalige eigenaar heeft klanten voor een deel het volle pond laten betalen, terwijl hij dat niet aan de verzekeraars meldde.Na de tweede brand in 2012 zou de eigenaar veel meer uren opgegeven hebben voor het herstel van een bamboesauna dan daadwerkelijk gewerkt zouden zijn. In dit geval 'heeft Sauna Peize naar het oordeel van het hof gehandeld met het opzet de verzekeraars te misleiden (...) met het oog op het verkrijgen van een hogere verzekeringsuitkering dan haar toekwam', aldus het arrest van het hof.Ook heeft de toenmalige eigenaar volgens het hof gelogen over het aantal koikarpers dat bij die brand omgekomen zou zijn.De rechter had eerder al bepaald dat de voormalig eigenaar na de derde brand in 2013 de verzekering bewust had misleid. 'Onderzoek naar sauna-brand deugt niet' (2015)