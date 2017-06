College moet haast maken met alternatief plan Boogplein

De raad van Winsum vraagt het college om voor de zomervakantie met het alternatieve plan voor het Boogplein te komen. De gemeente gaat op zoek naar kleine ondernemers die zich willen vestigen in het centrum, nu grote ketens niet willen.

Het alternatieve centrumplan lag op de plank omdat twee lokale projectontwikkelaars eerst wilden kijken of de komst van een grote ondernemer naar het centrum mogelijk was. Maar de grote ketens hebben geen interesse omdat de locatie volgens hen niet geschikt is en te weinig klandizie zou opleveren.Wethouder Harmannus Blok moet actief en daadkrachtig blijven, stelde de raad in een motie die donderdagavond is aangenomen. De wethouder moet samen met de ondernemersverenging het plan voor het centrum verder uitwerken. 'Er moet geen tijd verloren gaan', zegt PvdA'er Jan Willem Nanninga.'Het is goed en belangrijk dat de raad dit signaal wil afgeven', stelt Blok. Hij kon de raad toezeggen dat er in de vergadering van 11 juli een uitgewerkt centrumplan is.Op het nog braakliggende terrein moet nu een gebouw komen met zowel appartementen als plek voor kleinschalige ondernemers.Niet iedereen heeft vertrouwen in het alternatieve plan. Zo hebben de afgehaakte projectontwikkelaars eerder al laten weten dat kleine ondernemingen een grote trekker nodig hebben om winkelbezoek te generen.