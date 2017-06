Rutte in Appingedam: 'We moeten bestuurlijke spaghetti opruimen'

Terwijl er onder luid getoeter 'Rutte, rot op', wordt gescandeerd, komt de demissionair minister-president vrijdagmiddag aan in Appingedam.

Hij bezoekt deze middag het bevingsgebied. Het bezoek is te volgen via ons liveblog 'Het is verschrikkelijk wat hier gebeurt', vindt Rutte. 'Het belangrijkste wat ik wil bespreken, is dat er lang een bestuurlijke spaghetti is geweest, maar die zijn we nu aan het opruimen. Het allerbelangrijkste is snelheid: implementeren, implementeren, implementeren', vindt de premier.Hij wil vrijdagmiddag met bewoners en organisaties praten over wat er nodig is. 'Mijn beleving is: wij zijn bezig de NAM op afstand te plaatsen en willen snelheid aanbrengen in het proces van schadeherstel en de versterking van huizen. Maar er liggen nog enorme problemen', erkent hij.