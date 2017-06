Buitengebied in actie voor snel internet: 'Kop d'r veur: glasvezel'

(Foto: SCXC Stock Exchange/Enzo Fociniti (creative commons) - bewerkt)

Inwoners van het buitengebied in Westerwolde en rond Stadskanaal aansporen te betalen voor een aansluiting op het glasvezelnet, zodat snel internet mogelijk is. Dat is het doel van een publiciteitscampagne die vrijdag van start is gegaan.





De belangstelling is groot, zegt De Weegh. Ruim 2600 huishoudens toonden al interesse. Als er in het najaar genoeg aanmeldingen zijn, is het de bedoeling dat er aan het eind van het jaar met de aanleg van glasvezel begonnen wordt.



1800 euro

De kosten voor een aansluiting op het glasvezelnet bedragen ongeveer 1800 euro. Maar dat bedrag hoeft niet in één keer betaald te worden, zegt De Weegh. Dat kan ook in maandelijkse termijnen van 15 euro.



Roze koeien

Als onderdeel van de campagne gaan er reclamevliegtuigjes met de boodschap 'Kop d'r veur: glasvezel' boven de regio vliegen.



De aftrap voor de campagne werd gegeven voor de ingang van de landbouwbeurs in Vlagtwedde, die tot en met zondag duurt. Roze koeien voor de ingang en bij de stand van de stichting attenderen de bezoekers ook op de campagne.



'We hebben zo'n 1500, 1600 huishoudens nodig', zegt Ton op de Weegh van Stichting Snel Internet Westerwolde, de drijvende kracht achter de campagne. Dat betekent dat grofweg een derde van het aantal huishoudens in het gebied akkoord moet gaan.

