Auke van de Kamp gaat voor wereldtop: 'Alles gaat hoger, harder en sneller'

Volgens volleybalinternational Auke van de Kamp kan Oranje mee in de wereldtop. Dit weekend kan het team zich in Den Haag plaatsen voor de finale van de World League, waar promotie naar de hoogste poule afgedwongen kan worden.

'Als je je daarvoor kan kwalificeren, heb je sowieso wat in de wereldtop te zoeken', zegt de speler van Lycurgus. 'Dat past ook binnen de doelstellingen van dit team. Hoe hoger je speelt, hoe meer je leert. Het scheelt wel of je tegen Egypte speelt, of tegen Brazilië.'Van de Kamp maakte twee weken geleden zijn offciële debuut tegen Turkije. 'Voor mij persoonlijk is het sowieso al mooi. Ik voel echt dat ik beter ben geworden in de afgelopen weken.''Alles gaat hoger, harder en sneller. Dan moet je dan proberen bij te benen. Maar nu moeten we ook gewoon naar die finale, en dan die winnen', zegt hij vasberaden.Dan moet er eerst dit weekend afgerekend worden met Zuid-Korea, Slowakije en Tsjechië. Of hij gaat spelen, is nog maar de vraag: 'Als mijn concurrenten Thijs ter Horst en Robbert Andringa (oud-Lycurgus, red.) het goed doen, wordt het moeilijk voor mij. Maar het gaat om het team en ik wacht mijn kansen af.'De wedstrijden worden gespeeld op het splinternieuwe sportcomplex Zuiderpark in Den Haag. Volgens Van de Kamp biedt dat voordelen. 'Absoluut. Het is een prachtige hal met een goede vloer. De energie die je van het thuispubliek krijgt.. Het zou mooi zijn als we het in Nederland voor elkaar krijgen.'De wedstrijd tegen Zuid-Korea begint vrijdag om 18.00 uur. Zaterdag en zondag volgen de wedstrijden tegen Slowakije en Tsjechië. Behalve Van de Kamp is ook Lycurgus-ploeggenoot Just Dronkers geselecteerd voor Oranje.Tegelijkertijd wordt op hetzelfde complex ook voor de World Tour beachvolleybal gespeeld, met onder andere de Groningse Alexander Brouwer op het deelnemersveld. Hij haalde vrijdag met zijn partner Robert Meeuwsen de achtste finale. Daar had Van de Kamp graag even gekeken.'Maar helaas past het niet in ons schema om bij die wedstrijden te kijken', zegt Van de Kamp. 'Wel jammer, want er spelen veel jongens die ik ken. Maar dat zit er helaas niet in.'