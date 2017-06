De gemeente Appingedam pleit voor een ontmoetingsplek in de wijk Opwierde-Zuid tijdens de versterkingsoperatie. Ruim 400 woningen worden daar aardbevingsbestendig gemaakt.

'De wijk is behoorlijk in rep en roer', zegt fractievoorzitter Ina Schenkel van de ChristenUnie. Zij is de initiatiefnemer van het voorstel om een ontmoetingsplek te creëren. 'Het gaat niet alleen om het versterken van huizen, ook de mensen moeten geestelijk versterkt worden.'Schenkel krijgt steun van alle partijen in de raad. 'Appingedam moet tijdens de versterking een grote broer zijn voor de inwoners', zegt D66-voorman Cees van Ekelenburg. 'Met een schouder om op te steunen en op te huilen.' Ook fractievoorzitter Dries Zwart van Gemeentebelangen vraagt aandacht voor 'het sociale aspect van de versterkingsopgave'.In de wijk is al een versterkingspunt van de Nationaal Coördinator Groningen waar mensen terecht kunnen met technische vragen. 'Maar daar gaan de mensen niet graag naar toe', zegt Schenkel. Daarom is een ontmoetingsplek volgens haar van belang. 'Een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, met elkaar koffie drinken en hun hart luchten.'Wat Schenkel betreft hoeft er geen nieuw gebouw te komen voor de ontmoetingsplek. 'Dat staat alleen maar in de weg in een wijk die overhoop gaat.' De Algemene Stichting Welzijn Appingedam (ASWA) heeft ook pand in de wijk. 'Daar zitten genoeg lokalen in die geschikt zijn. Makkelijk voor de gemeente om te regelen.'Wethouder Annalies Usmany is positief gestemd over het initiatief, maar wil eerst dat de ASWA in de wijk onderzoekt wat de behoefte is. 'Zodat we weten wat de beste methode is.'Het is de bedoeling dat de versterkingsoperatie komend najaar van start gaat. Schenkel hoopt dat de ontmoetingsplek voor die tijd is geregeld.