Noord Vandaag: 'Er wordt onderhand Russisch roulette met ons gespeeld'

Noord Vandaag stond vrijdag in het teken van het bezoek van demissionair premier Mark Rutte aan Groningen.

Hij loste zijn belofte in om na de verkiezingen naar het bevingsgebied te komen. Een echt warm onthaal, kreeg hij niet.Op Rutte's eerste bestemming, Appingedam, stonden enkele tientallen actievoerders de premier op te wachten. 'Er wordt onderhand Russisch roulette met ons gespeeld', kreeg hij te horen. En: 'Jullie hebben er een puinhoop van gemaakt.'Rutte zelf was behoorlijk onder de indruk. 'Achter elke huisnummer schuilt een persoonlijk verhaal. Dat is heftig.'In de studio van Noord Vandaag was PvdA'er en oud-gedeputeerde William Moorlag aangeschoven. 'Ik snap de bitterheid en frustratie. Rutte had ook wel wat eerder mogen komen', vond hij.Volgens Moorlag is er maar één snelle oplossing: Den Haag met met euro's over de brug komen.- Stadskanaal en Veendam zijn miljoenen goedkoper uit dan 'Westerlee-gemeenten' Hoe kan dat?- Zeehonden kunnen bijna naar de camping- Wie nemen er dit weekend deel aan de Special Olympics?- En Ronald in de rol van stadsomroeperBekijk Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist