Ronald in de rol van stadsomroeper

(Foto: RTV Noord)

Geert Veen was 16 jaar lang 'de stem' van Winschoten. Als stadsomroeper kondigde hij allerlei evenementen en activiteiten aan.

Geert, geboren in 1945, heeft te horen gekregen dat hij ongeneeslijk ziek is. Hij heeft het stokje daarom overgedragen.



De nieuwe stadsomroeper van Winschoten is voor Geert overigens geen onbekende. Het gaat om zijn zoon Jan...

