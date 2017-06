Top Dutch breidt campagne uit en gaat personeel voor Tesla werven

De Top Dutch-campagne die is opgezet om een nieuwe fabriek van Tesla naar Noord-Nederland te halen, wordt maandag uitgebreid. De drie gedeputeerden van Groningen, Friesland en Drenthe geven de aftrap.

Zoals al eerder aangekondigd gaan de drie noordelijke provincies en het bedrijfsleven vanaf nu alvast op zoek naar personeel voor de fabriek van Tesla. Het gaat om een fabriek die zo groot is als honderd voetbalvelden die een investering vergt van grofweg vijf miljard euro. Als die fabrikant van auto's en accu's ergens in het noorden neerstrijkt levert dat 10.000 banen op.Het is een actie met een knipoog, die zich met name richt op mensen tussen de 16 en 36 jaar. Iedereen die dat wil kan zich aanmelden via een speciale website. 'Ze hoeven geen CV achter te laten, de actie is bedoeld als een signaal dat we hier in het noorden de meest geschikte regio zijn voor een bedrijf als Tesla', zegt campagneleider Stef van der Ziel.Er worden tienduizend groene zonnebrillen uitgedeeld en er zijn Top Dutch-bierviltjes en t-shirts om de campagne onder de aandacht te brengen. 'En we gaan Tesla-baas Elon Musk via Twitter op de hoogte brengen van het aantal reacties dat we krijgen', aldus Van der Ziel.Onder de mensen de zich aanmelden als potentieel medewerker voor Tesla wordt een reis naar San Fransisco met een bezoek aan Sillicon Valley verloot.Mocht Tesla toch besluiten elders neer te strijken dan is de actie niet mislukt, vindt het campagneteam. Als het noorden onder de aandacht wordt gebracht als 'groene' regio waar veel gekwalificeerd personeel kan worden opgeleid kunnen ook andere bedrijven geinteresseerd raken, zo is de overtuiging.