Landbouwbeurs hoopt op 15.000 bezoekers

In Vlagtwedde is vrijdagmiddag de zesde editie van de Landbouwbeurs van start gegaan. Dit evement vindt eens in de twee jaar plaats.

Tropisch

De organisatie hoopt op 12- tot 15.000 bezoekers. Dat zijn er ongeveer twee keer zoveel als in 2015, toen er tropische temperaturen heersten en er 'slechts' 7000 mensen de kassa passeerden.



Om de kans op hitte te verkleinen wordt de beurs nu eerder in het seizoen gehouden.



Voor elk wat wils

Op een terrein van zeven hectare, net buiten Vlagtwedde, staat alles uitgestald wat een boer nodig heeft. Koeienborstels, voeders, hoogewerkers, tractors, drones, noem maar op. 'Er is voor elk wat wils', zegt bestuurslid Bert Jan de Groot.



Netwerken

En natuurlijk loop je als bezoeker kans een bekende tegen het lijf te lopen. De Groot: 'Dit is in het noorden de belangrijkste beurs om te netwerken'.



De Landbouwbeurs Vlagtwedde is te bezoeken op 16, 17 en 18 juni.

