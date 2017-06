Verkeersadviesgroep voelt zich weggezet als 'theekransje'

Kruising De Ploeg-Trekweg-De Meeden (Foto: RTV Noord / Google Streetview)

Peter Waterdrinker, lid van de verkeersadviesgroep uit Winsum, is niet blij met hoe de gemeente hun advies behandelt. De adviesgroep heeft de afgelopen tijd in opdracht van de gemeente de verkeersknelpunten in kaart gebracht.





Meer gedaan

'Er is niet alleen gekeken naar wat er onder de inwoners leeft, zoals de gemeente stelt. We hebben veel meer gedaan. De verkeersadviesgroep heeft realistische oplossingen aangedragen', vertelt Waterdrinker.



Rondweg

Ook verschillen de meningen als het gaat om de aanleg van een rondweg bij Winsum. Er worden een aantal nieuwe wegverbindingen gemaakt om het verkeer op een veilige manier door te laten stromen. Zo stelde de adviesgroep een rondweg aan de Oostzijde van het dorp voor. Dat neemt de gemeente niet over.



Ook het feit dat er maar een paar knelpunten aangepakt worden, stelt Waterdrinker teleur. Hij vindt dat de gemeente opnieuw het advies moet bekijken.



Reactie

Wethouder Bert Westerink geeft toe dat het proces niet goed is gegaan. 'Het had niet zo moeten verlopen'. Hij belooft beterschap voor de volgende keer als er om burgerparticipatie wordt verzocht. Hij vindt wel dat de knelpunten die aangepakt worden goed zijn overwogen.



Projecten

De gemeente stelt 355 duizend euro beschikbaar voor een drietal projecten:

- De kruising van de De Ploeg-Trekweg-De Meeden wordt aangepakt

- Inrichting van de Trekweg naar Onderdendam tussen de Kerkstraat en De Meeden

- Realisatie van van een volwaardige veilige fietsroute via de Munsterweg.



