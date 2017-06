Lesje symboolpolitiek: 'U doet dit alleen voor de buitenwacht'

In Appingedam lijkt het erop alsof de campagnetijd al is aangebroken, terwijl het nog tot maart 2018 duurt voordat er gemeenteraadsverkiezingen zijn. Tijdens de algemene beschouwingen werd het donderdag in Appingedam de avond van de symboolmoties.

'U staat voor het stadhuis en vraagt waar het stadhuis is'

SP-voorman Popko Boerman diende vanuit de oppositiebankjes een voorstel in om gegevens over zorg, welzijn, werk, inkomen, kinderen en sociale verenigingen in kaart te brengen. De 'sociale kaart van Appingedam'.



Hij leek steun te krijgen van coalitiepartij Gemeentebelangen, maar als blijkt dat er al wordt gewerkt aan zo'n kaart, trekt fractievoorzitter Dries Zwart zijn steun in. 'Ik snap de noodzaak van de motie niet meer. U staat voor het stadhuis en vraagt waar het stadhuis is', zegt Zwart.



'U doet dit alleen voor de buitenwacht'

De SP-voorman lijkt niet van gedachten te veranderen om zijn voorstel in te dienen. Tot de fractievoorzitter van die andere coalitiepartij, Bert Raangs van het CDA, zich mengt in de discussie en de SP verwijt aan symboolpolitiek te doen. 'U doet dit alleen voor de buitenwacht. Ik heb er moeite mee dat u hem indient.' Met tegenzin trekt Boerema zijn voorstel in.



Geknipt en geschoren

Nadat de SP geknipt en geschoren is, zijn het CDA en Gemeentebelangen zelf aan de beurt. De partijen roepen in een motie het college op om bij zich hard te maken dat de verbreding van de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam niet ten koste gaat van bedrijvenpark Fivelpoort. Bovendien zou het verleggen van de provinciale weg zorgen voor extra verkeersdrukte op de Farmsumerweg, waar veel scholieren fietsen.



Nut en noodzaak ontbreken

Volgens oppositiepartij D66 ontbreekt ook bij dit voorstel alle nut en noodzaak. De gemeente heeft namelijk een standpunt ingenomen dat op hetzelfde neerkomt als in de motie.



Gemeentebelangen wil met het voorstel 'onderstrepen dat de gemeente de bewoners aan de Farmsumerweg steunt'. En volgens het CDA is de motie bedoeld als steuntje in de rug voor het college.



'U bent er zelf een klassiek voorbeeld van'

De reacties van de coalitiepartijen werken voor D66-voorman Cees van Ekelenburg als een slijpsteen om z'n messen op te slijpen. 'Meneer Raangs, ik heb u net te keer horen gaan tegen de SP, maar u bent er zelf een klassiek voorbeeld van.'



De strijd om de stemmen

En zo zijn zowel de oppositie als coalitie uit hetzelfde hout gesneden. De strijd om de stemmen lijkt negen maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen voorzichtig te zijn begonnen.

