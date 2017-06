Premier Rutte en Freek de Jonge blikken terug op bezoek

Minister-president Mark Rutte en Freek de Jonge blikken terug op het bezoek dat de premier vrijdag bracht aan onze provincie. De premier kwam praten met bevingsgedupeerden, politici en bestuurders. Ook werd de petitie 'Laat Groningen niet zakken' overhandigd aan de premier.

Rutte: 'Ik hoop dat we de komende maanden tempo kunnen maken met schadeherstel en versterking. Ook kunnen kijken naar emotionele schade. Dat de NAM op afstand wordt geplaatst en de Nationaal Coördinator Groningen een sterke positie krijgt.''Je moet die dingen doen om weer basaal iets van vertrouwen te krijgen. Dat vertrouwen is nu compleet weg', vertelt Rutte. 'Ik ben hier ook niet gekomen om dat vertrouwen terug te winnen, want ik snap dat mensen er helemaal klaar mee zijn.'Rutte: 'De overheid heeft fouten gemaakt. We hebben het enorm onderschat in het begin. De enorme berg werk die er ligt en wat het betekent voor mensen in hun persoonlijk leven. Het is weer zo heftig als je realiseert dat mensen acht weken tot zes maanden hun huis uit moeten.'De petitie 'Laat Groningen niet zakken' werd door Freek de Jonge overhandigd aan de premier in de vorm van een USB-stick. De petitie was op dat moment ruim 208.000 keer ondertekent. Bekijk hieronder een filmpje van de overhandiging.Freek de Jonge: 'Nu is het woord aan Rutte, maar vooral de politiek in Den Haag. Rutte heeft het nu met eigen ogen gezien. Naar mijn indruk is hij oprecht geraakt. Maar we moeten wel afwachten of hij waarmaakt wat hij zegt.''Er is in elk geval een elan en een dynamiek om de zaak anders, verstandiger en beter aan te pakken. Ik vind dat we dan toch met elkaar iets bereikt hebben', vertelt De Jonge.