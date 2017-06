Bestuurder spoorloos na ongeval (update)

(Foto: Patrick Wind / 112Groningen)

Op de N46 van Groningen naar Eemshaven reed gisteravond een een automobilist tegen een boom.

Bij aankomst van de politie bleek de bestuurder spoorloos,



Na onderzoek kon de man, een Groninger van 32 jaar, worden aangehouden in zijn woning.

Hij blies een promillage van 0,5. Tweeëneenhalf maal zoveel als toegestaan is, want de Groninger is een beginnend bestuurder.

Door: RTV Noord