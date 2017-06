Rumoer bij politieke jongerenorganisaties over campagne 'Raad zoekt vrouw'

De campagne 'Raad zoekt vrouw' van de gemeente Groningen leidt tot rumoer bij verschillende politieke jongerenorganisaties. Met de campagne wil de raad Groningse vrouwen interesseren voor het werk.

Vicevoorzitter Amir Levi van de JOVD, de jongerenorganisatie van de VVD: 'De wens om een gelijk aantal mannen en vrouwen te hebben, vinden wij verkeerd. Geslacht zou hier niet belangrijk moeten zijn. Als je hier wel de nadruk op gaat leggen, creëer juist meer ongelijkheid tussen man en vrouw.''Je wilt juist dat niet iemands geslacht, maar wat iemand kan de redenen zijn waarom iemand in de raad zit', zegt Levi. De jongerenorganisatie roept de gemeente op om te stoppen met de campagne.Dwars, de jongerenorganisatie van GroenLinks: 'Er is inderdaad geen verschil in de bekwaamheid tussen mannen en vrouwen. Toch zitten er in de gemeenteraad van Groningen maar 13 vrouwen, tegenover 26 mannen.''Als de zetels in de gemeenteraad ingevuld zouden zijn aan de hand van wat iemand kan, zou er niet zo'n groot verschil moeten zijn. De politiek hoort een afspiegeling van de samenleving te zijn. Dat is nu niet het geval.' Dwars roept de gemeente op om de campagne door te zetten.Rico Tjepkema, voorzitter van de Jonge Socialisten in de PvdA: 'De reactie van de JOVD is enorm kortzichtig. Natuurlijk zijn vrouwen even geschikt als mannen en zou het prachtig zijn als zij dezelfde kansen krijgen. Maar dit is ver van de realiteit.''We zien dat vrouwen niet gelijk vertegenwoordigd zijn. Het is belangrijk dat vrouwen zich kandidaat stellen. Daarmee kunnen we de kloof tussen mannen en vrouwen écht dichten', zegt Tjepkema.