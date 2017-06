Brand meester: bedrijfspand helemaal uitgebrand

Aan de P. van Dijkstraat in Winschoten is zaterdagochtend rond zes uur brand uitgebroken in een voormalig pand van Acantus. Om tien voor acht gaf de brandweer het sein brand meester.

Het pand stond leeg en is helemaal uitgebrand, de brandweer is aan het nablussen. De oorzaak van de brand is onbekend. Daar gaat de politie onderzoek naar doen.De brand was zaterdagochtend uitslaand en er kwam veel rook bij vrij, waarop de brandweer met meerdere voertuigen uitrukte.Om het vuur onder controle te krijgen heeft de brandweer groot watertransport ingezet. Het verkeer van de Wilhelminasingel ondervond korte tijd hinder tijdens het leggen van de slangen. Maar die hinder bleek van korte duur, omdat het groot watertransport niet nodig was. Het water kon uit het nabijgelegen kanaal worden gehaald.In het dak zit overigens nog een kleine brandhaard. De brandweer laat het oplaaien zodat het helemaal uitbrandt; dit zorgt voor wat meer rook. Als dat klaar is gaat de politie verder met het onderzoek.Daarnaast is er een waterleiding geknapt. Ongelukkig voor het naastliggende bedrijf, want dat heeft water nodig voor een koelinstallatie. Het Waterschap legt op dit moment een noodvoorziening aan.