'Leger niet schuldig aan dood echtpaar uit Roden'

Ruim 20 maanden nadat een echtpaar uit Roden bij een verkeersongeluk om het leven kwam, oordeelt het OM dat Defensie daar geen schuld aan heeft.

Het ongeluk bij Lauwersoog ontstond donderdag 1 oktober 2015 doordat de auto van de slachtoffers, een man van 61 en een vrouw van 58, achterop een vrachtauto botste.De oorzaak van het ongeluk werd gezocht in een plotseling opkomende, zeer dichte mist. Daarbij werd ook gekeken naar het leger, dat op het nabijgelegen legerterrein De Marnewaard een oefening verrichtte met rookpotten.Het ongeluk was een kettingbotsing, waarbij nog een personenauto en een vrachtwagen betrokken waren. De vrachtwagenchauffeur verklaarde dat het gezichtsveld vlak voor de botsing nog prima was, maar dat er plotseling een dichte mist over de weg trok.De Koninklijke Marechaussee werd ingeschakeld om uit te zoeken of er een verband zou kunnen zijn tussen de rookpotten en de dichte mist. Het Openbaar Ministerie Oost-Nederland bevestigt nu dat dit niet zo is. Dat meldt het Dagblad van het Noorden.Het OM is van mening dat er geen sprake is geweest van verwijtbaar gedrag door het defensiepersoneel, omdat de potten volgens de juiste instructie zouden zijn gebruikt. Uit onderzoek blijkt ook dat de potten niet van invloed zijn geweest op de dichte mist.