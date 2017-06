Column: Laat Freek niet zakken

Een krabbel zetten onder een steunbetuiging of een petitie kost niks. Of het nou een handtekening is voor het behoud van het wandelparkje om de hoek, of tegen de komst van een grote boze fabriek: hij is helemaal gratis. En dus ook niet zo veel waard.

Vroeger lag zo'n lijst bij de bakker op de vitrine, of kwam de buurtzenuwlijder, altijd rond etenstijd, langs met een opgewonden verhaal en een blocnote. Dan kon je heel dapper je naam op het lijstje zetten, dat je óók vond dat de straat een 30-kilometerzone moest worden. Al was het maar om van het gezeur af te zijn. Er zullen niet veel mensen 's nachts in bed hebben liggen tobben over de standpunten waaraan ze zich gecommitteerd hadden. Hooguit over die ene handtekening voor een Roemeens kindertehuis, waar twee schattige meisjes mee aan de deur kwamen, en waar je behalve een handtekening ook een bankrekeningnummer moest invullen.



Inmiddels is het voor zowel de petitieschrijvers als de handtekeningenzetters een stuk eenvoudiger geworden, want nu kan dat allemaal online op petities.nl. Petitietje formuleren, het publiek erop attenderen en de digitale handtekeningen stromen binnen. Zelfs voor het behoud van de bushaltes Floriande-Zuid & Oost in Hoofddorp zijn al ruim 2000 handtekeningen gezet, en meer dan duizend mensen zijn tegen het ontslag van Peter, de conciërge en receptionist van het Raayland College in Venray. Daar kunt ook u, Groninger, en ook u, lezer in Mumbai, nog een handtekening tegen zetten. Dus vreemd is het niet dat de petitie 'Laat Groningen niet zakken', ingediend door Freek de Jonge, na heel veel publiciteit ruim 208.000 handtekeningen heeft verzameld. Hij presenteerde de tussenstand (want tekenen kan nog twee weken) gisteren aan Mark Rutte. Die handtekeningen pasten allemaal op één USB-stick.



Freek liet het gisteren niet merken, maar hij is verdrietig. Hij is teleurgesteld. Want 208.000 handtekeningen is niet veel, het is weinig. Te weinig althans om een raadgevend referendum over de gaswinning af te dwingen. En, wetende dat het ongeveer 45 seconden kost (probeer maar uit) om de petitie te tekenen, is het verleidelijk te concluderen dat de overgrote meerderheid van de Nederlanders volstrekt onverschillig staat tegenover de gaswinning en de aardbevingsellende. Die 45 seconden besteden ze liever aan het voor de zoveelste keer checken van hun Instagram-account.



Misschien zou Freek minder verdrietig zijn als hij besefte dat ook een petitie voor de wederkomst van Christus of de herinvoering van het paradijs hooguit 200.000 stemmen zou krijgen, en een handtekeningenactie tegen slecht weer, na heel veel aandacht in De Wereld Draait Door, op z'n best een half miljoen. Juist omdat het zetten van zo'n handtekening net zo gratuit is als het liken van een Facebook-post, kun je dat net zo goed nalaten. Duizend met de hand geschreven, gefrankeerde en opgestuurde briefkaarten leggen meer gewicht in de schaal dan een miljoen achteloze krabbels.



Toch heeft Freek, met al zijn goede bedoelingen, recht op onze troost. Dus ook als die scheuren, de schade en de schande van de gaswinning u niks kunnen schelen, zelfs als u zegt: 'Ze winnen maar raak', zet die handtekening dan in elk geval voor Freek. Het kost u tenslotte helemaal niks.

Door: Willem van Reijendam