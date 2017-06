Partij voor de Dieren wil helderheid over lage garnalenstand

De Partij voor de Dieren spreekt haar zorgen uit over de lage garnalenstand in de Waddenzee, en geeft dat vorm middels Kamervragen.

Maandag maakte de Garnalenvissersbond bekend dat er de afgelopen maanden dramatisch lage aantallen garnalen zijn gevangen.Een van de oorzaken is de wijting, een kabeljauwachtige vissoort die veel garnaal eet. Er zouden dit jaar veel van deze vissen rondzwemmen. Maar de hoofdoorzaak zou de pulsvisserij zijn, waarbij elektrische stroomstootjes worden gebruikt. Sinds die methode wordt gebruikt is er een afname van de garnalenvangst te zien.Als het zo doorgaat, zwemmen er volgens voorzitter Matthijs van der Ploeg van de Garnalenvissersbond straks meer zeehonden dan garnalen in de Waddenzee. 'Het zou best zo kunnen zijn dat als een garnaal iedere week een tik over z'n hoofd krijgt die te vergelijken is met een elektrische stoel', doelt hij op de pulsmethode.De PvdD-vragen draaien rond de kennis over de lage garnalenstand en de mogelijkheid tot een onderzoek naar de oorzaken en oplossingen. Daarnaast richt de partij haar pijlen op de pulsvisserij en vraagt het zich af of er nieuwe afspraken moeten komen over quota en een verscherpte procedure voor de Natuurbeschermingswet-vergunning.