De Noord 9 van zaterdag 17 juni

De Noord 9 is de wekelijkse hitlijst van RTV Noord. In deze lijst vind je enkel Groninger muziek.

Lars Koehoorn komt uit Winschoten. Een paar jaar geleden begint hij met het zingen van volksrepertoire, maar nu legt hij zich toe op popliedjes. Hij werkt samen met producer Niels Lingbeek uit Eelde. In het voorjaar van 2013 verschijnt zijn eerste single 'Feeling alive': dat liedje is veel gedraaid op Radio Noord en haalt de Noord 19. Sinds 2015 is hij met verschillende liedjes te vinden in de Noord 9, oa. met 'We could have it all' (#7) en 'Lily of the Nile' (#4), 'Freedom' (#3) en 'Still waters run deep' (#1). Bij Radio Noord is het nummer al weken te horen. Inmiddels heeft ook NPO Radio 2 de single op de playlist gezet. Beluister 'Bring it on' op YouTube In 2010 richten gitaristen Alex Lutjeboer en Klaas Post samen The Chaplains op. De band speel in de herfst van 2016 op het podium van Café Martini. Daar grappen Alex en presentator Eric Bats dat het wel leuk zou zijn als de band eens iets in het Gronings gaat doen. In het voorjaar van 2017 zijn twee nummers klaar: de eerste is 'Funky vout'n', uitgebracht onder de naam Nul Viefteg. Beluister 'Funky vout'n' op YouTube Het tweede Groningstalige album van Jan Henk de Groot heet 'Keunenk van Westerdaipstedale' dat oktober 2016 is verschenen. Het nummer 'Vuurtje kieken' is daarvan de derde single, na 'Bonney' (#1 in de Noord 9) en 'Evenwicht' (#1 in de noord 9). In het kleinste dorp van Groningen, Westerdiepsterdallen, heeft Jan Henk zichzelf vorig jaar twee weken opgesloten. 'Hier kan ik rustig werken en heb ik geen afleiding. Als ik hier ben kijk ik geen tv en heb ik geen last van anderen. Je hoort hier nog echt de wind', vertelt Jan Henk de Groot. Hij is twee weken te gast geweest bij Bonney Brattinga, de bewoner van één van de twee huizen die in het dorpje vlakbij Veendam te vinden zijn. Beluister 'Vuurtje kieken' op YouTube De Groninger zanger Bart Schwertmann woont in Finsterwolde. Voor hem is deze notering in de Noord 9 de tweede notering in één week: hij maakt deel uit van de band Vanderlinde als gitarist. Ook die band staat in de lijst, één plekje hoger. Bart Schwertmann wint in 2000 de Soundmixshow met een lied uit de rockopera 'Jesus Christ Superstar'. Ook is hij jarenlang zanger van de coverband Boulevard geweest. Dit liedje is trouwens niet zijn eerste solo-single: in het naar jaar van 2014 brengt hij het liedje 'Hol mie mor vast', in 2015 gevolgd door 'Doing time'.Olaf Vos en zijn bandleden hebben een lied gemaakt voor de 4-jarige Geuko: de peuter uit Winschoten werd vorig jaar ernstig ziek. Hij heeft een zeldzame ziekte, waaraan hij in Amerika behandeld kan worden. De band wil met het liedje en de aandacht een steentje bijdragen aan de kosten van de behandeling. Nummer is een bewerking van 'Terwijl jullie nog bij me zijn' van Ali B. uit 2015. Van De Straat is een band rondom Olaf Vos en Tom Ritsema, bekend van de Bond tegen Harries. Van De Straat voorziet bekende hits van Groningse teksten.Achter de naam Alderson gaat Stadjer Tim Elsinga schuil. Het nummer is tot stand gekomen in een periode dat Tim in Hong Kong woonde en werkte. Eenmaal terug in Nederland heeft hij samenwerking gezocht met producer Niels Lingbeek. Met hem heeft Tim zijn eerste single gemaakt. Muzikaal heeft Tim zich laten inspireren door John Mayer en Jason Mraz. Beluister 'Comfort zone' op YouTube Dion Bouwes maakt als zanger, gitarist en songwriter al jaren muziek. Hij zat in bands als Cutting Grass, Noon en Sunday Afternoon. Ruim tien jaar geleden nam Dion een aantal nummers in het Gronings op. Maar in de muziek bleef Engels lange tijd zijn taal. Vorig jaar bleek het Gronings toch weer te trekken. Hij gaf zich op voor het Grunneger Laidjesfestval en schreef daarvoor het nummer 'Duuster'. Op Bevrijdingsdag was Dion met zijn vaste gitarist Dennis Krottje te zien en te horen op Podium Noord in het Stadspark in Groningen. Bekijk het optreden van Dion op het Grunneger Laidjesfestival De naam van Fries Wolma is tegenwoordig verbonden aan de band Zuver Scheerwol. Een groot deel van zijn leven -sinds de jaren '60- is hij gitarist van de Groninger beatband The Javelins geweest. Maar ook speelt hij in Ash-Tray, Reno & Frisby en Sundown. Die laatse band scoort een hit in 1976 met het liedje 'One morning in May'. Ook maakt Fries Wolma solo-cd's en schrijft en produceert hij muziek voor anderen (oa. Sijtse Scheeringa, Johan Raspe en de Askay Brothers). Vorig jaar zomer scoort hij solo een #1-hit in Groningen met 'Zummertied' en ook 'Noakend in de regen' scoorde hoog in de lijst. 'Wie waren jong' is zijn nieuwste single! Beluister 'Wie waren jong' op YouTube Martin en Eddo vormen sinds anderhalf jaar een muzikaal duo. Martin Korthuis maakt al bijna twintig jaar regelmatig albums in het Gronings. In 2014 gaan hij en zijn vaste band uit elkaar. Nu is er dus een nieuwe samen werking met Eddo Pol: hij is een van de oprichters van de band Wang Dang Sweet Poontang. Martin en Eddo brengen in mei hun eerste album uit, 'Nij'. Die titel staat voor nieuwe liedjes en de nieuwe muzikale samenwerking. Bezoek de website van Martin Korthuis