Twee gewonden bij ongeluk op de N33 bij Gieten

Automobilisten op de N33 tussen Veendam en Gieten moeten rekening houden met filevorming. Door een ongeluk wordt het verkeer bij Gieterveen omgeleid.

Ter hoogte van de rotonde Gieten, richting Assen, is een auto op een pijlwagen van Rijkswaterstaat gebotst. De twee inzittenden van de auto raakten lichtgewond en zijn naar een ziekenhuis gebracht.De N33 is dit weekend afgesloten tussen Gieten en Assen in verband met onderhoudswerkzaamheden.Er waren de afgelopen week twee andere ongevallen op de N33. Bij Zuidbroek kantelde maandagochtend een auto, en bij Veendam vloog woensdagavond een auto in brand.