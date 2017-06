Nieuwe zeehondenopvang heeft eerste gast al binnen

Pieterburen heeft niet meer de enige zeehondenopvang in de provincie, nu Eemsdelta in Termunterzijl haar deuren heeft geopend. Vandaag knipte wethouder Rijzebol het symbolische lintje.

De opvang is gezeteld in een voormalig douchehok op camping Zeestrand.Afgelopen dagen werden al zeehonden opgehaald van de kust. Deze werden naar Pieterburen vervoerd. Vrijdagavond haalde Eemsdelta de eerste blijvende gast in huis, een klein zeehondje dat in overleg met Pieterburen in Termunterzijl mag blijven.Zodra het beestje in staat is om te zwemmen, kan dat in de toekomst ook in Eemsdelta. Het complex is nog niet klaar, maar er zal binnenkort met de bouw van een paar zwembaden zal worden begonnen. Er kunnen zo'n tien zeehonden tegelijk worden opgevangen.De opvang op de camping in Termunterzijl is tijdelijk. Zeehondenopvang Eemsdelta wil zich definitief vestigen op een boerderij even verderop. Hierover wordt nog gesproken met de eigenaar van het pand en de gemeente.Jeroen Boer van Eemsdelta zegt dat de organisatie creatief is omgegaan met de tijdelijke locatie. 'Het is een prachtig verblijf, het maakt dan eigenlijk niet uit waar het staat.'