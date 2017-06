Beachvolleyballer Brouwer naar kwartfinale in Den Haag

Beachvolleyballer Alexander Brouwer uit Groningen is samen met zijn maatje Robert Meeuwsen eenvoudig doorgedrongen tot de kwartfinales van het toernooi uit de World Tour in Den Haag.

Het als eerste geplaatste koppel rekende zaterdag vlot af met de Tsjechen Ondrej Perusic en David Schweiner in twee sets: 21-13 en 21-12.Tegenstander in de kwartfinales is zaterdagmiddag het Russische duo Nikita Liamin en Vjatsjeslav Krasilnikov.