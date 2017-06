Opnieuw vernielingen aangericht in de Heemtuin

Voor de tweede nacht op rij is de Heemtuin in Muntendam geconfronteerd met vernielingen op het terrein. De organisatie van het natuurgebied zegt er moedeloos van te worden.

'Pontje drijft alweer aan de andere kant, de boel bekladden, bomen afbreken, glasscherven, lege spuitbussen en de boel in de fik steken', schrijft de organisatie op haar Facebook-pagina 'Wat een mooi belevenispad voor gezinnen/groepen en of evenementen zou moeten zijn, wordt afgebroken', gaat het bericht verder. 'Rest ons enkel de vraag waarom? We willen laagdrempelig blijven, geen grote hekken plaatsen en entree heffen.'In april 2016 werd de Heemtuin ook al geteisterd door vandalen. Toen richtten onbekenden een ravage aan, waarbij elke deur van het gebouw was ingetrapt en elke ruimte overhoop was gehaald. Ook waren er stroomkabels uit het plafond getrokken en werden er sporen van alcoholgebruik gevonden.