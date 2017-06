Tentoonstelling toont Groningers op vakantie naar 'Balkonia' en 'Hinterhausen'

Ooit was vakantie iets voor de Happy Few, maar vanaf 1900 kregen steeds meer mensen een betaalde vakantie. Maar veel Groningers brachten die thuis door. Op 'balkonia' of in 'Hinterhausen' zo als ze dat zelfspottend noemden. Maar in de jaren vijftig kwam daar verandering in.

Groningers op vakantie. Dat brengt de nieuwe tentoonstelling 'Vakantie! Er op uit 1900 - 1980' in beeld in het Veenkoloniaal Museum in Veendam.Door de komst van de brommer, kleine tentjes, de auto en de kampeerwagen kwam vakantie buitenshuis binnen het bereik van steeds meer mensen. En na de invoering van het 'vakantiegeld' in 1968 ging het hard. Bus- en vliegreizen tenslotte brachten steeds meer vakantiebestemmingen binnen het bereik van 'de gewone man'.Maar de tentoonstelling is vooral ook een feest van de herkenning. De brommer waarmee je opa en oma op vakantie gingen naar de camping in Borger. De eerste Kip caravan van je ouders. De souveniers van de eerste vakantiereizen die bij je oom en tante op de schoorsteenmantel stonden. Heel veel voorwerpen roepen de reactie 'oh ja, dat hadden wij ook' op.Hoogtepunt van de tentoonstelling is de 'Schandmuur' van foute vakantiesouveniers. Wie kent ze niet: de geglazuurde wandbordjes en tegetjes uit Valkenburg en Giethoorn? Asbakken uit Luxemburg en fotos van de Rialtobrug in Venetie in een lichtgevende plastic kitsch lijst.Twee jaar lang verzamelden Fred en Mirjam Ootjers deze souveniers bij kringloopwinkels. 'Ieder souvenier heeft zijn eigen verhaal', aldus Fred Ootjers. Neem bijvoorbeeld zo'n wandelstok. Daar zitten schildjes op van wel dertig verschillende vakantiebestemmingen. Die stok heeft iemand zijn hele leven mee gehad op vakantie en wij hebben hem gekocht bij de kringloop. De eigenaar leeft dan waarschijnlijk niet meer'.Vakantie! Er op uit 1900- 1980 is te bekijken in het Veenkoloniaal Museum in Veendam tot 1 oktober.