Brandweer herdenkt collega's: 'Het is het risico van het vak'

'Hij deed de deur open en toen kwam de muur naar beneden. Toen was het kwaad al geschied.' Zeven jaar geleden komt de 44-jarige brandweerman Wiebe de Vries om het leven bij het blussen van een brand. Zaterdagmiddag herdenken zijn collega's hem op een nationale herdenking.

Elke derde zaterdag in juni herdenkt de brandweer nationaal hun omgekomen brandweercollega's. De landelijke herdenking vond plaats in Arnhem bij een herdenkingsmonument.Op de kazerne in Veendam herdenken brandweerlieden hun collega Wiebe. 'Zo'n dag doet veel met me. Heel veel', zegt ploegchef Peter Schoonbeek. 'Hij was altijd superfanatiek. Hij wilde alles doen. Soms moest ik hem ook terugroepen. Dan zei ik: 'Wiebe, doe eens eem rustig aan'. Dat hoorde er ook bij. Het was een goede collega.'Schoonbeek was erbij die dag en kan zich het ongeval nog goed herinneren. Hij kan zijn werk goed doen, 'maar het komt echt terug als er bij een brand een muur instort, of zoals bij de explosie hier in Veendam. Dan denk je er weer aan...'Buiten spuiten twee brandslangen het water op tien meter hoogte krachtig tegen elkaar. Er onstaat een boog, en met wat hulp van de zon is er een regenboog te zien. 'Zo herdenken we Wiebe, en al die anderen', zegt Schoonbeek.'Het is belangrijk om hierbij stil te staan. Ik ga nog regelmatig naar het graf toe. Het is ook belangrijk om van te leren. Want het mag niet meer gebeuren, het was te voorkomen. Maar dat is het risico van het brandweervak.'