FC Groningen-directeur neemt afscheid zonder sterkste te zijn geweest

Driemaal is scheepsrecht. Tenminste dat hoopte de commercieel directeur van FC Groningen, Robbert Klaver, vrijdagavond bij zijn derde en laatste deelname aan de Sterkste Man van Midden-Drenthe. Voorheen werd de 45-jarige reus namelijk twee keer tweede.

Klaver had alleen wel een nadeel, hij kreeg een paar weken voor de wedstrijd vocht in z'n knieën. Hierdoor presteerde hij minder goed dan gehoopt. 'Ik dacht, ik overleef het wel tijdens de wedstrijd, maar het viel tegen vandaag, dus ik ben teleurgesteld', laat de tweevoudig Nederlands kampioen powerlifting weten.Klaver eindigde als derde in het eindklassement. De twintig jaar jongere Alex Veerbeek pakte de titel. Tweevoudig kampioen Marinus Schaap werd tweede.'Volgens mij moet ik nu de wedstrijdspanning maar bij FC Groningen weg gaan halen, niet meer hiervandaan', besluit Klaver met een glimlach.