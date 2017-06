'Eindelijk erkenning' voor veteranen in Hoogezand

(Foto: RTV Noord)

Ze hebben er jarenlang op moeten wachten. Drie oorlogsveteranen krijgen na 27 jaar alsnog de Nobelprijs voor VN militairen.

'Het heeft lang geduurd, maar er wordt ons nu eindelijk recht gedaan', zegt Ingo Wijchers. Hij diende onder meer in Libanon, tijdens een van de VN vredesmissies in de jaren '80.



Belangrijk

De uitreiking van de Nobelprijs vindt plaats tijdens de Veteranendag in Hotel Faber in Hoogezand. Het comité dat deze dag organiseert, heeft gekozen voor een bredere opzet dan voorgaande jaren. 'Het is belangrijk om ook de jongere generatie veteranen erbij te betrekken', vindt voorzitter Henk Haze van het comité.



Dat gebeurt door op de parkeerplaatsen bij het hotel een klimpaal op te tuigen, terwijl er ook oorlogsvoertuigen en materieel staat uitgestald. 'Op deze manier wordt het ook voor de kinderen en de gezinnen aantrekkelijker om te komen. Dat is belangrijk', vervolgt Haze.



Samen 'in de shit'

De veteranen zelf zijn blij dat de dag nog wordt georganiseerd. 'Het is goed om je oude kameraden, waarmee je jaren geleden 'in de shit' hebt gezeten, kunt blijven spreken', geeft veteraan Jeff Rutten aan.



Volgend jaar hoopt het comité in de nieuwe gemeente Midden-Groningen ook een Veteranendag te kunnen organiseren.

Door: Martijn Folkers Correctie melden