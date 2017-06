Kamerlid Beckerman: 'Ik wil in de Oosterparkwijk blijven wonen'

Sandra Beckerman in de Tweede Kamer (Foto: Remko de Waal/ANP)

Het Groningse SP-Kamerlid Sandra Beckerman heeft gereageerd op de commotie die is ontstaan over haar woonsituatie. Beckerman woont in een sociale huurwoning in de Oosterparkwijk in Stad.

'Moet geen probleem zijn'

'De SP is voorstander van wijken waarin verschillende achtergronden vertegenwoordigd worden en wil juist dat er meer sociale huurwoningen worden gebouwd', zegt Beckerman. 'Het moet geen probleem zijn dat er mensen wonen die even iets meer verdienen'.



#scheefwoner

De kritiek kwam van het VVD Kamerlid Andre Bosman na een debat afgelopen week. 'De SP verwijt het kabinet keer op keer dat er te weinig woningen zijn in de sociale sector. Scheefwonen is daar de oorzaak van.'



Maar Beckerman ziet dat anders: 'Het probleem zijn niet de scheefwoners. Het probleem is het tekort aan sociale huurwoningen.'



'Ik houd van de Oosterparkwijk'

Beckerman weet nog niet zeker of ze in Groningen blijft wonen. 'Het liefst blijf ik in Groningen. Maar als het reizen te zwaar wordt zit er misschien niets anders op dan te verhuizen.'



'Eigenlijk zou het heel raar zijn als ik nu naar Den Haag zou vertrekken, terwijl ik me inzet voor Groningen. Bovendien houd ik van de Oosterparkwijk en wil ik er graag blijven wonen'.



