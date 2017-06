Hummel laat niemand in de buurt komen

Er was niemand die Romano Hummel bij kon houden bij de internationale grasbaanraces in Opende. De coueur uit Hoogkerk won drie heats en was in de dagfinale al na een halve ronde niet meer bij te halen door de concurrentie.

De suprematie van Hummel diende zich al aan in de eerste race van de middag. Hij verbrak het baanrecord en reed als eerste rijder ooit een rondje onder de zeventien seconden op de goed geprapeerde baan.



De races in Opende waren niet supersterk bezet. Tegelijkertijd werd de tweede wedstrijd van de WK Langbaan in het Franse La Reole gereden. Het podium was volledig Nederlands. Dave Meijerink werd tweede, Henry van der Steen werd derde. Het tweetal gaf Hummel na de huldiging een champagnedouche. De 18-jarige Hummel onderging het als een man.

