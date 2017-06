Politie valt café binnen in Stad

(Foto: Patrick Wind/112Groningen)

Aan de Korreweg in Groningen heeft de politie zaterdagavond een inval gedaan in een café. Er wordt gesproken over in ieder geval één aanhouding, maar dat wordt niet officieel bevestigd.

Het gaat om café Bert en Ernie aan de Korreweg. De inval was een geplande actie. Verder kan woordvoerder Sylvia Sanders nog geen nadere mededelingen doen.



