Uitslaande brand treft meerdere woningen (Update)

(Foto: Martin Nuver/112Groningen)

Aan de Meeuwerderweg in Groningen heeft zondagochtend brand gewoed in drie woningen. Één persoon liep daarbij ernstige brandwonden op en is vervoerd naar het ziekenhuis.





Brand meester

De brand brak rond zes uur uit. Een uur later had de brandweer het vuur onder controle.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De politie doet daar onderzoek naar.

Door: RTV Noord Correctie melden