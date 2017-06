Opnieuw coniferenbrand in Wagenborgen

(Foto: Mark Heikens / 112 Groningen) (Foto: Mark Heikens / 112 Groningen)

In Wagenborgen is opnieuw een rij coniferen in vlammen opgegaan. Dat gebeurde zaterdagnacht bij een woning aan de Oosterweren. De brandweer wist de felle brand snel te blussen.

Het is al de derde coniferenbrand in een half jaar tijd in het dorp. Op 26 december 2016 ontstond er brand aan de Verbindingsweg en op 27 mei was het raak in de Kerkstraat. Of de branden met elkaar in verband staan, is niet bekend.

Door: RTV Noord Correctie melden