45 boetes bij verkeerscontrole op de A7

(Foto: FPS/Jos Schuurman)

Bij een politiecontrole op de A7 zijn zaterdag 45 boetes uitgedeeld. In dertig gevallen ging het om snelheidsovertredingen. Van drie bestuurders werd het rijbewijs ingevorderd omdat ze meer dan vijftig kilometer per uur te hard reden.

De controle vond plaats ter hoogte van klaverblad Drachten en bij Hoogkerk.



Snelheidsduivel

Een 38-jarige automobilist uit Drachten spande de kroon. Hij werd op de A7 ter hoogte van Drachten geklokt met gemiddeld 202 kilometer per uur waar maximaal 130 is toegestaan.



Gebruik mobiel

Verder schreef de politie vijf boetes uit voor het gebruik van een mobiele telefoon tijdens het rijden. Daarnaast had één auto te donkere ruiten en beschikte een motorrijder niet over de juiste papieren.

Door: RTV Noord