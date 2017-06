Lycurgus-spelers met Oranje naar finale World League

(Foto: FIVB)

De Nederlandse volleyballers hebben zich geplaatst voor het finaletoernooi van de World League. Zaterdagavond werd Slowakije in Den Haag met 3-0 verslagen (25-21, 25-23, 25-15).

Lycurgus-spelers Just Dronkers en Auke van de Kamp kwamen niet in actie tegen Slowakije.



Zes keer winst

Dankzij winst in deze voorlaatste groepswedstrijd is Nederland verzekerd van een plaats bij de top-drie in het eindklassement. Nederland won vrijdag ook al met 3-0 van Zuid-Korea. De zege op Slowakije was de zesde overwinning in de achtste groepswedstrijd. Oranje speelt zondag nog tegen Tsjechië.



De Final Four van de World League (divisie 2) begint volgend weekend in het Australische Gold Coast.

Door: RTV Noord Correctie melden