15-jarige zwartrijder deel tik uit aan conductrice

(Foto: SXC Stock Exchange/Konrad Baranski)

Een 15-jarige jongen uit Hoogezand heeft zaterdagavond in de trein tussen Martenshok en Hoogezand een conductrice een klap in het gezicht gegeven. De jongen had geen geldig vervoersbewijs en werd daarop aangesproken.

De jongen wilde naar de uitgang rennen, maar de conductrice versperde de weg. Ze moest dit bekopen met een klap in het gezicht. De jongen is door treinpersoneel in bedwang gehouden en op het station in Hoogezand overgedragen aan de politie.



De conductrice heeft aangifte gedaan.

Door: RTV Noord Correctie melden