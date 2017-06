Bodembeweging 'niet onder de indruk' van bezoek Rutte

'Hoewel we respect hebben voor de wijze waarop hij deed aan 'spitsroeden lopen' in Appingedam, zijn we inhoudelijk niet onder de indruk van zijn inbreng. Integendeel.'

Het bezoek dat demissionair minister president Mark Rutte vrijdag aan Groningen bracht, heeft de Groninger Bodem Beweging niet kunnen bekoren.Hoewel de organisatie vooraf al geen hoge verwachtingen had, waren de uitspraken van Rutte volgens het bestuur 'meer van hetzelfde'.'Zijn inbreng over de rol van de overheid in dit gebied met betrekking tot een schadefonds, de gaswinning, schades en versterking was meer van hetzelfde. De vooraf veel gehoorde verwachting dat de komst van Rutte iets zou opleveren, is volledig gelogenstraft.De Bodembeweging hekelt uitspraken die Rutte gedaan zou hebben over het opzetten van een schadefonds, het verlagen van de gaswinning en het verbeteren van de verstevigingsoperatie. 'Dat vindt hij allemaal niet nodig.''Wat ook opviel zijn de door hem veelvuldig geuite termen: snelheid en implementeren. En dan liefst menig keer achter elkaar. Slechts met enig cynisme konden we daar naar luisteren. Immers, het is juist de overheid die het ook daarbij liet afweten, en nu nog.'