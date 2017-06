Vrouw en taxichauffeur beroofd in Stad

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

Een 37-jarige vrouw uit Stad is zaterdagavond beroofd van haar tas. Kort nadat ze in de Kajuit uit haar geparkeerde auto stapte, werd ze aangevallen.

Een nog onbekende jongen schopte en sloeg de vrouw. Daarna rende hij weg met haar tas. De dader was volledig in het zwart gekleed.



Taxiroof

Ook aan de Zilverlaan in Stad vond een beroving plaats. Op zondagochtend werd een taxichauffeur bedreigd met een scherp voorwerp en daarbij gedwongen zijn geld af te geven. De dader, een blanke man van ongeveer veertig jaar, maakte zich uit de voeten.



De politie zoekt nog naar getuigen van beide berovingen.

Door: RTV Noord