Centrum Veilig Wonen deelt nog eens 7900 vouchers uit

'De NAM streeft naar een 'schone lei' en biedt u als tegemoetkoming een voucher aan ter waarde van maximaal 1500 euro.'

Accepteert u deze voucher? Dan betekent dat dat u afziet van eventuele procedures en verdere processtappen voor de geïnspecteerde schades Centrum Veilig Wonen

Dat is de boodschap in een brief ( PDF ) van het Centrum Veilig Wonen (CVW), die de afgelopen dagen bij 7900 mensen met schade in de bus is gerold. Daarbij gaat het om zowel inwoners van het aardbevingsgebied als de buitengebieden.De ontvanger wordt duidelijk gemaakt dat het accepteren van de voucher niet zonder gevolgen blijft. 'Accepteert u deze voucher? Dan betekent dat dat u afziet van eventuele procedures en verdere processtappen voor de geïnspecteerde schades die in uw rapporten staan. Dit heet 'finale kwijting'. De finale kwijting geldt voor alle vermelde schades op uw adres.'De Groningse hoogleraar bestuursrecht Herman Bröring waarschuwde eerder dat mensen 'niet blind' zo'n voucher moeten aannemen. 'Ze lopen het risico hun rechten te verspelen,' luidde zijn boodschap.Bij de brief zit een antwoordformulier. Door ondertekening kunnen mensen het aanbod van 1500 euro verzilveren. 'Als u het aanbod accepteert, krijgt u de voucher binnen 15 dagen na ontvangst van het antwoordformulier. U krijgt dan ook meer informatie over hoe u de voucher kunt gebruiken.'Het CVW geeft aan dat het antwoordformulier binnen acht weken na dagtekening terug gestuurd moet worden. 'Stuurt u het antwoordformulier niet binnen acht weken terug? Dan gaan wij er vanuit dat u het aanbod niet accepteert,' aldus het CVW.De periode van acht weken staat op gespannen voet met recente mededelingen van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders. Hij zei afgelopen weken nog in Veendam dat gedupeerden een jaar bedenktijd hebben, voordat ze besluiten de voucher wel of niet te accepteren.