File door ongeluk op Julianaplein

(Foto: Jaquelien Nauta / RTV Noord)

Op het Julianaplein zijn zondagachtend rond elf uur twee auto's op elkaar gebotst. Daardoor staat er een file op de A7 vanaf Hoogerk in de richting van Stad.

Het ongeluk gebeurde bij de stoplichten van het Julianaplein. De politie is ter plaatse om de toedracht te onderzoeken.



Over eventuele gewonden is nog niets bekend.

Door: RTV Noord Correctie melden