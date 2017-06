Noodkreet aan Pieter van Vollenhoven over dreigende ruïnes

'Kunt u ons helpen deze onheilspellende boodschap van tafel te krijgen?' Dat vraagt Algemeen Plaatselijk Belang Bedum in een open brief aan Pieter van Vollenhoven.

Aanleiding is de berichting van RTV Noord over het nog geheime advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Die wil monumenten in het aardbevingsgebied die niet meer te redden zijn, omvormen tot ruïnes.Daar is plaatelijk belang zeer ontstemd over. 'Je gelooft je ogen niet als je dit leest. U bent nauw betrokken bij het cultureel erfgoed in ons land. Zijn deze berichten hieromtrent juist?' Zo vraagt voorzitter Henk van der Velde aan Van Vollenhoven, die zich al jaren inzet voor het behoud van monumenten in ons land.Van der Velde wijst in de open brief op het mogelijke lot van monumenten in Bedum. 'Wij moeten er niet aan denken dat onze eeuwenoude Walfriduskerk met haar scheefste toren van Europa in een ruïne zou veranderen,' zo wordt de vroegere voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) voor gehouden.Tijdens het bezoek van demissionair premier Mark Rutte van vrijdag aan Groningen vrijdag het advies van de rijksdienst ook al aan de orde. Rutte liet daarbij weten het al veelbesproken advies niet te kennen.- R ijksdienst: 'Maak van niet te redden monumenten ruïnes'