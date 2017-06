'Snelste blanke atleet' komt uit Stadskanaal

Bouwmeester, de loper in het rood

Roelf Hylke Bouwmeester uit Stadskanaal was stomverbaasd na zijn 100 meter bij de Gouden Spike in Leiden. De sprinter noteerde een tijd van 10.50. Hij viel op bij de bondscoach.

Jacht naar de limiet

'Heb je wat te doen volgende week?', was de vraag. De bondscoach doelde op het EK voor landenteams in Lille. De 19-jarige atleet mag woensdag zijn koffers pakken en is reserve voor het estafetteteam. De sprinter is nog neo-senior en op jacht naar de limiet voor het EK onder 23 jaar. Volgende week bestaat er een kans dat hij met de grote jongens mee mag doen.



Waarschijnlijk de snelste

'Mijn tijd van 10.50 was precies op het randje met een rugwind van 2 meter per seconde. Maar het zat er al wel aan te komen want ik loop dit seizoen steeds onder 10.7. Nu ben ik dit seizoen tot dusver waarschijnlijk de snelste blanke atleet van Nederland', vertelt Bouwmeester met trots. Hij heeft dit jaar een snellere seizoentijd staan dan bijvoorbeeld Giovanni Codrington.



In het weekend in knoal

In het weekend woont de talentvolle sprinter bij zijn ouders in Stadskanaal. Doordeweeks verblijft hij in Apeldoorn vanwege z'n studie en om beter te kunnen trainen.

Door: Henk Elderman Correctie melden