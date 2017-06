Thijmen Kupers zegeviert in Stockholm

(Foto: RTV Noord)

Thijmen Kupers uit Groningen heeft in Stockholm een wedstrijd over 800 meter op zijn naam geschreven. Het was de tweede zege in een week voor de 25-jarige atleet uit Groningen.



Kupers zette een tijd van 1 minuut en 45,02 seconden op de klokken. Dat was slechts driehonderdste van een seconde boven zijn persoonlijk record, dat hij vorige week liep bij de FBK Games in Hengelo.





De race in Stockholm werd hard gemaakt door 'haas' Bram Som, die tijdens de tweede ronde uitstapte. Europees kampioen Adam Kszczot nam daarna het initiatief over, maar de Pool hield het niet vol. Kupers kwam voorbij en pakte opnieuw een aansprekende overwinning, Kszczot werd slechts vierde.



