Onduidelijkheid over topbasketbal in Haren

(Foto: Archief: RTV Noord)

Het is nog maar de vraag of er dit jaar in Haren op het hoogste niveau gebasketbald wordt. De Stichting Vrouwen Topbasketbal Noord-Nederland presenteerde begin maart plannen om met een danmesteam in de eredivisie uit te komen. Aan het eind van de maand moet duidelijk worden of dat gaat lukken.





Er is wel een team ingeschreven, maar over een paar weken zal duidelijk worden er een Gronings team uit gaat komen in de Vrouwen Basketballeague.



Lees ook: Topbasketbal heeft ambities en zoekt nog een naam Achter de schermen wordt nog hard gewerkt aan het team en aan de organisatie rondom het team. In maart gaf trainster Joyce Siderius-Bolman aan in september met twaalf speelsters te willen beginnen. Het lijkt er op dat dit aantal niet wordt gehaald.Er is wel een team ingeschreven, maar over een paar weken zal duidelijk worden er een Gronings team uit gaat komen in de Vrouwen Basketballeague.

Door: RTV Noord Correctie melden