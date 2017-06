Van de Kamp in actie voor winnend Oranje

(Foto: FIVB (YouTube))

De Nederlandse volleyballers hebben zondag ook de laatste groepswedstrijd in de World League gewonnen. Lycurgus-speler Auke van de Kamp leverde een nuttige bijdrage.

In Den Haag won Oranje met 3-1 van Tsjechië (26-28, 25-17, 25-21, 25-13). Auke van de Kamp speelde aan het einde van de derde en vierde set verdienstelijk mee. De andere Lycurgiaan in het team, Just Dronkers, bleef de hele wedstrijd aan de kant.



De zege was niet meer van grote waarde, omdat het team van bondscoach Gido Vermeulen zich zaterdag al had verzekerd van deelname aan de Final Four, volgend weekend in Australië. Daar mag Nederland proberen promotie naar de A-groep af te dwingen.

