Overlast door NS-acties valt mee (update)

Treinreizigers tussen Groningen en Zwolle opgelet. Leden van vakbond FNV Spoor leggen maandagochtend tot 09.00 uur het werk neer op de stations Den Haag Centraal en Zwolle.

Op station Groningen was de situatie rond 07.15 uur 'rustig', volgens Radio Noord-verslaggever Rob Mulder. 'Treinen vertrekken gewoon.'Volgens de vakbond vertrekken er 's ochtends helemaal geen treinen vanaf Zwolle richting Groningen. Andersom is wel mogelijk maar reizigers die na Zwolle verder willen reizen, hebben pech. 'Er vertrekt geen enkele trein vanaf station Zwolle', aldus woordvoerder Mariëtte van Dijken van FNV Spoor.Reizigers moeten rekening houden met vertragingen. Wie onderweg niet voor verrassingen wil komen te staan, doet er verstandig aan de reisplanner regelmatig te checken of pas na de ochtendspits in de trein te stappen.FNV Spoor telt ruim 6000 leden. Hoeveel er meedoen aan de staking is nog niet duidelijk. De actievoerende NS-werknemers willen dat de Nederlandse Spoorwegen weer meebieden op de concessies voor regionale lijnen en stoppen met de werkgelegenheid uit de regio's weg te halen. Zij vinden ook dat NS de werkgelegenheid van de winkels en horeca op stations in eigen beheer moet houden en ze willen dat er op alle dubbeldekkers twee conducteurs worden ingezet.FNV Spoor is tevreden met de acties van maandagochtend. 'Het was ook niet ons doel om de reizigers te treffen', zegt een woordvoerder van de vakbond. 'Maar het management van de NS is ook het hele weekend bezig geweest om extra personeel en materieel in te zetten om de staking te omzeilen. Dat hebben we in ieder geval bereikt. Dit is een begin, een schot voor de boeg.'