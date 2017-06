Duits-Groningse aanpak slibproblemen Eems-Dollard in de maak

(Foto: Henk Staghouwer / Twitter)

Noord-Duitse en Groningse bestuurders hebben een eerste stap gezet om samen de slibproblematiek aan te pakken in de Eems en in de Dollard. Bestuurders zaten daar afgelopen week over om tafel.





Druk uit Brussel

Vanuit de Europese Unie wordt er druk gezet om de problemen snel op te lossen. Volgens Staghouwer is dat lange tijd moeilijk geweest omdat er altijd werd gekeken naar de grens en de daarbij horende verantwoordelijkheden.



Samen

'Maar je moet het echt samen doen', zegt Staghouwer. 'Als Duitsland vier miljoen ton slib uit het systeem haalt en dat komt aan de Nederlandse kant terug, dan schiet het niet op als wij er maar een miljoen ton slib uithalen. Dan los je het probleem niet op.'



Spanning economie en ecologie

Volgens de gedeputeerde is een snelle oplossing niet alleen noodzakelijk voor de natuur, maar zijn er ook economische belangen. 'Denk aan de Eemshaven, Emden en de Meyer Werft. Het is continu een spanning tussen economie en ecologie.'







Door: Mario Miskovic Correctie melden